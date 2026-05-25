Военный из Приморья получил медаль Суворова за ранение троих боевиков ВСУ

Наводчик мотострелковой дивизии Восточного военного округа рядовой Максим Максимкин удостоен государственной награды. Военнослужащий из Приморского края выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Подвиг он совершил в Запорожской области. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Максим Максимкин действовал в составе группы закрепления под руководством лейтенанта. Во время штурма опорного пункта противника бойцы столкнулись с ожесточенным сопротивлением.

Военный не растерялся. Он открыл меткий огонь из стрелкового оружия. Результат - трое раненых боевиков ВСУ. Это помогло штурмовым группам закрепиться и продолжить движение в лесополосе.

За проявленную храбрость и преданность своему долгу рядовой был удостоен государственной награды - медали Суворова.

