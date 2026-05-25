Приморье отправило в Азию почти полмиллиона тонн зерна

С начала 2026 года Россельхознадзор оформил на экспорт более 930 тысяч тонн зерновой продукции. Грузы отправлялись из Приморского и Хабаровского краев, а также из Еврейской автономной области. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Основной поток пришелся на приморские фитосанитарные посты - 461 тысяча тонн. Больше всего вывезли кукурузы - 272 тысячи тонн. На втором месте соя - 148 тысяч тонн.

Кроме продукции местных производителей, через Приморье транзитом прошло зерно из других регионов России. Всего с января отправлено 232,4 тысячи тонн. Это ячмень, пшеница и другие культуры. Еще 174,3 тысячи тонн - переоформленные фитосанитарные сертификаты на зерно из других областей. Главные покупатели - Китай, Республика Корея и Япония. Качество продукции подтвердили исследования в Приморских филиалах ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» и ФГБУ «ЦОК АПК».

vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

