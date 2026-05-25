На Камчатке бизнесмена заставили снести ангар и вертолетную площадку в лесу Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Елизовском районе Камчатки окончено исполнительное производство об освобождении самовольно занятого лесного участка. На территории Паратунского участкового лесничества предприниматель возвел незаконные строения. На примыкающей к частному владению земле появились ангар площадью 300 квадратных метров с навесом 50 квадратов и бетонная вертолетная площадка. Также там установили балок и контейнер. Вся территория была самовольно огорожена. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Агентство лесного хозяйства края обратилось в суд с иском против 63-летнего бизнесмена. Суд постановил снести незаконные строения и освободить землю. На это дали три месяца. Но решение не исполнили. Доступ на закрытую территорию отсутствовал. Приставы трижды штрафовали нарушителя. Мужчина платил, но строения не убирал. Предприниматель живет преимущественно за пределами Камчатки - в столице. После третьего штрафа он попросил отсрочку. Суд учел аномальные погодные условия зимы и продлил срок до конца октября.

Ждать конца срока бизнесмен не стал. Как только позволила высота снежного покрова, он сам вывез все и освободил территорию. Лесной участок вернули государству. Исполнительное производство закрыто.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.