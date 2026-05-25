Школьные музеи Приморья поборются за победу во всероссийском конкурсе

Почти 470 школьных музеев и памятных уголков действуют в Приморье, и лучшие из них представят край на всероссийском конкурсе, итоги которого подведут в Москве в октябре.

Регион подал 26 заявок на конкурс от Российского общества «Знание» и вошел в пятерку самых активных территорий Дальнего Востока.

Больше всего работ прислали в номинациях, посвященных памяти защитников Отечества, краеведению и истории. Один из новых музеев недавно открылся в школе № 11 Владивостока – он собрал 116 лет истории учебного заведения. Как отметила региональный координатор проекта «Новая школа» Елена Новицкая, экспонаты рассказывают о становлении школы и о талантливых людях, которые здесь учились и работали. Организаторами конкурса выступают Юнармия и Движение Первых, а лучшие музейные практики войдут в специальный сборник по итогам форума «Память жива».

