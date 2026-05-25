В Приморье подростки на электросамокате врезались в две машины и получили травмы

Двое 16-летних подростков на одном самокате наехали на припаркованные автомобили Toyota Passo и Toyota Probox. Фото: полиция Приморья

В Приморском крае с начала года электросамокатчики стали участниками 17 ДТП. В восьми случаях пострадали люди, пятеро из них – несовершеннолетние. Очередная авария произошла 23 мая в Арсеньеве: двое 16-летних подростков на одном самокате наехали на припаркованные автомобили Toyota Passo и Toyota Probox. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

В результате удара водитель самоката получил сотрясение мозга, а его пассажир – переломы пальцев стопы. Защитной экипировки на ребятах не было, самокат находился в личном пользовании.

На водителя составлен протокол по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью»). Материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних, а родителям подростков предстоит возместить ущерб владельцам поврежденных машин. Кроме того, их привлекут к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Глава Госавтоинспекции Приморья Сергей Сбродов обратился к родителям: он предупредил, что отсутствие обучения и экипировки может расцениваться как вовлечение ребенка в опасные для жизни действия (статья 151.2 УК РФ).

