Жители Уссурийска лишились денег из-за сообщений от взломанных аккаунтов

В Приморье два человека перевели мошенникам в общей сложности более 23 тысяч рублей, поверив просьбам и ссылкам от взломанных аккаунтов друзей. Оба случая произошли в Уссурийске. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Первый пострадавший – 38-летний мужчина. В мессенджере ему пришло сообщение от имени знакомого с текстом: «Это ужас…разбился, ты его знал?». Он перешел по ссылке, после чего с его банковской карты списали 17 000 рублей.

Второй – 22-летний молодой человек. Ему написал «знакомый» и попросил в долг на эвакуатор для отца, якобы попавшего в ДТП. Пострадавший перевел 6500 рублей на указанные реквизиты. Позже выяснилось, что аккаунт приятеля взломали. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

