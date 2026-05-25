НовостиПроисшествия25 мая 2026 5:17

Жители Уссурийска лишились денег из-за сообщений от взломанных аккаунтов

Пострадавшим пришли ссылки якобы от друзей
Евгения Богданова
По обоим фактам возбуждены уголовные дела

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье два человека перевели мошенникам в общей сложности более 23 тысяч рублей, поверив просьбам и ссылкам от взломанных аккаунтов друзей. Оба случая произошли в Уссурийске. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Первый пострадавший – 38-летний мужчина. В мессенджере ему пришло сообщение от имени знакомого с текстом: «Это ужас…разбился, ты его знал?». Он перешел по ссылке, после чего с его банковской карты списали 17 000 рублей.

Второй – 22-летний молодой человек. Ему написал «знакомый» и попросил в долг на эвакуатор для отца, якобы попавшего в ДТП. Пострадавший перевел 6500 рублей на указанные реквизиты. Позже выяснилось, что аккаунт приятеля взломали. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.