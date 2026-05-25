Жительницу Вилючинска будут судить за мошенничество при получении соцвыплаты

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд

В Вилючинске завершено расследование уголовного дела против женщины, которая незаконно получила государственную помощь в крупном размере. Ей инкриминируют мошенничество при оформлении социального контракта. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По данным следствия, в октябре 2024 года обвиняемая обратилась в администрацию Вилючинска с заявлением о выделении средств на открытие парикмахерских услуг в рамках социального контракта. При этом она предоставила ложные сведения о своих доходах: женщина знала, что выплата положена только тем, чей среднемесячный заработок ниже прожиточного минимума в Камчатском крае, но скрыла реальное положение дел.

На основании поданных документов ей перечислили 350 тысяч рублей единовременного пособия, которые она потратила по своему усмотрению. Обвиняемая сотрудничала со следствием и полностью возместила ущерб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Оперативное сопровождение вели сотрудники регионального управления МВД России.

