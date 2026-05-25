В Приморье объявлено штормовое предупреждение с 28 по 29 мая

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

С 28 по 29 мая в Приморье ожидается мощный циклон с сильными дождями и ветром на побережье. Объявлено штормовое предупреждение. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Под влиянием активного циклона в Приморье пройдут сильные дожди – от 15 до 45 миллиметров. Местами за 12 часов осадков выпадет 50 миллиметров и более. Возможны грозы, на побережье ветер усилится до 22 метров в секунду. Уровень воды в реках поднимется на 0,6–2 метра. Самые резкие подъемы ожидаются в верховьях бассейна Уссури.

МЧС советует перенести походы в лес и выходы в море, а отдыхающим у воды – быть предельно осторожными. Спасатели просят скорректировать планы на эти дни. Телефон экстренных служб – 112.

