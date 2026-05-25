«Тигр-правопорядок» задержал во Владивостоке нелегалов и наркоманов

Составлено девять протоколов об административных правонарушениях.

В Приморье дружинники совместно с полицией провели рейд и задержали пятерых человек за неделю. Всего на улицах города проверили почти 70 граждан. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

На улице Приморской во время досмотра личных вещей у одного мужчины нашли синтетический наркотик. Второй гражданин попытался выбросить похожее вещество. Обоих доставили в отдел полиции.

В районе Покровского парка задержали иностранца с поддельной регистрацией – его передали правоохранителям для дальнейших разбирательств. В итоге составлено девять протоколов об административных правонарушениях.

