Родители детей с инвалидностью в Приморье могут оформить дополнительные выходные

Фонд возмещает работодателю все расходы после того, как сотрудник отгуляет оплачиваемые выходные. Фото: правительство Приморья

Родители, опекуны и попечители детей с инвалидностью до 18 лет в Приморском крае могут брать четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня каждый месяц. С начала 2026 года отделение Социального фонда России по региону уже оплатило более девяти тысяч таких дней. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Дополнительные выходные может оформить работающий родитель, если второй не работает или сидит с ребенком в отпуске по уходу. Если работают оба, они сами решают, как делить дни между собой. Использовать их можно подряд в течение месяца или разбивать по датам. Накопленные дни за месяц разрешается объединять в один период до 24 дней и отгулять разом. Неиспользованные в текущем году дни не переносятся на следующий год и деньгами не компенсируются – успеть надо до конца календарного года.

Чтобы оформить выходные, надо написать заявление работодателю и приложить справку об инвалидности ребенка, свидетельство о рождении (или документы об опеке), а также справку с работы второго родителя – сколько дней он уже использовал или что ему их не давали. Фонд возмещает работодателю все расходы после того, как сотрудник отгуляет оплачиваемые выходные. За любой информацией о мерах поддержки можно звонить в Единый контакт-центр: 8-800-1-00000-1.

