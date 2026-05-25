В Кемерове камни в желчном пузыре едва не убили девочку-подростка

В Кемерове девочка-подросток едва не погибла из-за того, что камни в желчном пузыре начали двигаться к двенадцатиперстной кишке. Спасать девочку пришлось сразу двум бригадам хирургов. Об этом написал Сiбдепо.

Юная пациентка поступила к медикам в пугающем состоянии – с резкой болью и пожелтевшей кожей. Внутри ее тела произошла катастрофа – твердые образования мигрировали к двенадцатиперстной кишке, что грозило отказом органов и внезапной смертью.

В минздраве Кузбасса пояснили, что в такой ситуации есть риск поражения других органов пищеварения и летального исхода. Врачи разделили спасение на два этапа. Сначала детские хирурги под руководством Максима Тарасова удалили опасный желчный пузырь. Затем эндоскопист Михаил Мерзляков с помощью рентгена проверил протоки и навел там порядок.

Сейчас девушка чувствует себя лучше и готовится к выписке. Медики советуют больше двигаться, пить чистую воду и регулярно проходить осмотры.

