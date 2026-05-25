На заводе «Звезда» в Приморье строят суда для Северного морского пути

Заказов хватит на долгие годы. Фото: Игорь Новиков, правительство Приморского края

В Приморье на судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне строят танкеры-газовозы Arc7 для работы на Северном морском пути. Всего программа развития Севморпути предусматривает строительство 100 судов, и, как заверили представители власти, заказов хватит на долгие годы. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

В понедельник, 25 мая, предприятие посетили вице-премьер Юрий Трутнев, первый зампред Совета Федерации Владимир Якушев и губернатор края Олег Кожемяко. Они осмотрели трубообрабатывающий цех, а затем на пирсе у строящихся газовозов встретились с сотрудниками завода и жителями микрорайона «Солнечный».

На встрече обсудили обеспеченность заказами в условиях санкций: по словам Трутнева, в производственной программе «Звезды» уже более 20 судов, а всего по поручению президента в программе развития Севморпути – более 100. «Хватит на наш с вами век», – подчеркнул он.

Владимир Якушев добавил, что работа над проектом началась еще до санкций, он экономически выгоден, а государство поддерживает предприятия через льготный лизинг и дешёвые кредиты. Жители Большого Камня также спросили про благоустройство и строительство досугового центра. Губернатор Кожемяко пообещал: «Мы его непременно построим».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.