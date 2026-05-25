Достал нож и пообещал убить: жителя Приморья осудили за угрозу расправы школьнице в автобусе

Приговор пока не вступил в законную силу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае вынесли приговор мужчине, который направил нож на 13-летнюю девочку в общественном транспорте и пообещал ее убить. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Это произошло 11 апреля 2026 года в автобусе маршрута № 207 «Находка – Партизанск – Находка». Пассажир из села Новицкое достал туристический нож, направил его на несовершеннолетнюю и высказал угрозу. Ребенок испугался и воспринял слова всерьез, так как обстановка давала для этого все основания.

В заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд признал его виновным по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия) и приговорил к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор пока не вступил в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.