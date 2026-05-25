В центре Владивостока 30 мая пройдет первая уличная выставка-раздача животных

В программе – яркое выступление и мастер-класс Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В центре Владивостока 30 мая состоится первая уличная выставка-раздача животных. Любой желающий сможет не только выбрать питомца, но и сразу забрать его домой. Все звери здоровы, привыкли к людям и ждут своего хозяина. Выставка пройдет в сквере на улице Адмирала Фокина. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Мероприятие организовали волонтеры движения «Спасем жизнь» при поддержке мэрии в рамках проекта «Животные города_В». Оно пройдет с 11:00 до 18:00. Для тех, кто решит забрать животное, нужен паспорт, чтобы заключить договор, а также переноска или поводок – так питомцу будет безопаснее ехать домой.

В программе – яркое выступление и мастер-класс от танцевального коллектива бальных танцев ТСК «Альянс». Тем, кто пока не готов взять зверя, но хочет помочь, ждут: корм, пеленки, наполнитель, ветошь, игрушки и любые полезные мелочи для хвостиков.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.