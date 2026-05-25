Владивостокская компания заплатит миллион за ввоз корейской косметики

Решение о компенсации вступило в законную силу

Арбитражный суд Приморского края взыскал с ООО «Сервис-Снаб» один миллион рублей за незаконный ввоз в Россию косметики под брендом ma:nyo. Решение подтвердили апелляция и Суд по интеллектуальным правам. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Исключительную лицензию на этот товарный знак в России получила компания «Бьюти Кластер» по договору с южнокорейским правообладателем Manyo Factory Corp. Во Владивостоке фирма «Сервис-Снаб» ввезла партию товаров с маркировкой manyo, ma:nyo и msnyofactory, но не имела никаких договоров с лицензиатом и не обращалась за разрешением.

Суд признал продукцию контрафактной – даже оригинальная косметика, ввезенная без согласия правообладателя, считается подделкой. Ответчик не оспаривал сам факт ввоза и сходство знаков. Ранее компанию уже штрафовали за аналогичное нарушение по КоАП. Претензия «Бьюти Кластера» осталась без ответа, после чего последовал иск. Решение о компенсации вступило в законную силу.

