В Приморье ожидаются дожди и до +28 градусов днем 26 мая

В Приморском крае 26 мая ожидается переменчивая погода. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, утром возможен туман, а днем воздух прогреется до +28 градусов. На побережье будет прохладнее – до +22.

Атмосферные фронты определят погодные условия в регионе. Днем подует северо-западный, умеренный, местами сильный ветер.

Во Владивостоке будет облачно, днем с прояснениями. Утром обещают морось, временами переходящую в дождь, местами туман. Температура днем составит +20...+22 градуса.

В Уссурийске также облачно, с прояснениями. Утром пройдет небольшой дождь. Столбики термометров покажут +24...+26 градусов.

В Находке облачно с прояснениями. Утром местами туман и морось. Ветер слабый, во второй половине дня сменится на юго-западный умеренный. Воздух днем прогреется до +20...+22 градусов.

