Во Владивостоке приезжая женщина устроила скандал в стоматологии Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В одной из стоматологических клиник Владивостока произошел инцидент. Пациентка, приехавшая из другого региона, вела себя агрессивно по отношению к врачу, оказывавшему ей помощь. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Женщина плевалась в сторону медика, оскорбляла его и угрожала убийством. Все происходило на глазах у других пациентов и персонала. Пострадавшей оказалась 24-летняя девушка-стоматолог.

Полиция уже проводит проверку. Следователи СКР по Приморью организовали доследственную проверку по статье «Хулиганство». Сейчас опрашиваются очевидцы и персонал клиники. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.