Экспорт рыбы из Приморья и с Сахалина вырос в полтора раза за неделю

С 18 по 24 мая Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило на экспорт 686 партий рыбы и морепродуктов общим весом 37,5 тысячи тонн. Для сравнения: неделей ранее объем поставок составлял 22,4 тысячи тонн. Таким образом, вывоз вырос более чем в полтора раза. Всего с начала 2026 года проконтролирован экспорт 8,7 тысячи партий общим весом 514,4 тонны. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

За отчетный период оформлено 257 ветеринарных сертификатов формы 5i на дальневосточную продукцию водного промысла, из них 27 – на Сахалине. Также на вывозимые партии водных биоресурсов оформили 515 сертификатов здоровья. Главный покупатель – Китай (363 сертификата). Далее следуют Республика Корея (146), Вьетнам (4) и страны Евросоюза через Корею (2). Кроме того, при импорте оформили 137 сертификатов формы 2.

«Должностными лицами ведомства отобрано 260 проб от подконтрольной продукции», – сообщили в Россельхознадзоре.

Большинство проб взято по обращению владельцев продукции – 211. Остальные – по госзаданию, мониторингу, подозрению в ветсансостоянии и усиленному контролю.

