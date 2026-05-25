Житель Камчатки за деньги продлевал мигрантам визы по фиктивным договорам

В Петропавловске-Камчатском осужден 61-летний мужчина, который помогал иностранцам незаконно оставаться в России. Подсудимый получил гражданство РФ в 2023 году. Он брал с мигрантов по 5 тысяч рублей и заключал с ними фиктивные гражданско-правовые договоры. Затем направлял бумаги в управление по вопросам миграции УМВД. Там на основании этих документов иностранцам продлевали срок временного пребывания. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Суд установил, что с марта 2025 по февраль 2026 года злоумышленник помог иностранным гражданам, у которых истекал срок легального нахождения в России. Всего он организовал незаконное пребывание 124 иностранцев. Своими действиями он лишил сотрудников миграционной службы возможности контролировать соблюдение правил учета и передвижения мигрантов по территории РФ. Подсудимый полностью признал вину.

Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении. Суд также конфисковал в доход государства денежные средства, полученные преступным путем. Сумма составила 620 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.

