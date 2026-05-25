На Камчатке капитан посадил судно на мель и скрыл аварию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Камчатская транспортная прокуратура обнаружила, что судовладелец и капитан скрыли аварийный случай. Проверка показала: в феврале текущего года в акватории Камчатского залива накатное судно разгружалось прямо на необорудованный берег. Внезапно оно накренилось на левый борт. Судно село на мель и повредило рулевой привод. Дальнейшая эксплуатация стала невозможной. Но капитан не сообщил о происшествии в уполномоченные органы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Прокуроры выявили и другое нарушение. Судовладелец эксплуатировал транспортное средство без свидетельства о страховании ответственности за удаление затонувшего имущества. Транспортная прокуратура внесла представление руководителю компании-собственника. Капитана и юридическое лицо привлекли к административной ответственности.

«По постановлениям транспортного прокурора юридическое лицо и капитан судна привлечены к административной ответственности с назначением наказаний в виде штрафов», - сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.