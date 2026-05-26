Землетрясение магнитудой 4.7 произошло у берегов Камчатки

Ночью 26 мая специалисты зафиксировали подземный толчок в акватории Тихого океана. Эпицентр находился в 91 километре от Петропавловска-Камчатского. Координаты сейсмособытия - 53.0699 северной широты и 159.9616 восточной долготы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Магнитуда землетрясения составила 4.7. Очаг залегал на глубине 46,4 километра. Данные приводятся на 03:31 по местному времени.

Информация о возможных толчках в самом городе и о пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась. Специалисты продолжают наблюдение за сейсмической активностью в регионе.

