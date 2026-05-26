В импортной цветной капусте в Приморье нашли опасного вредителя

В Приморье Россельхознадзор выявил карантинного вредителя в партии овощей из-за рубежа. 21 мая специалисты Приморского филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» подтвердили наличие западного цветочного трипса в цветной капусте. Это первый случай в этом виде продукции с начала 2026 года. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Досмотр партии общим весом 19,4 тонны провели инспекторы фитосанитарного контрольного поста «Пограничный». Они отобрали образцы и отправили их на исследования.

Уссурийская лаборатория провела энтомологические, вирусологические и другие исследования. В итоге в 115 килограммах цветной капусты обнаружили западного цветочного трипса. Это опасное насекомое занесено в список карантинных объектов для Евразийского экономического союза. Ввоз зараженной части партии запрещен. По выбору собственника - предприятия из Уссурийска - капусту уничтожат.

В 2026 году Приморским филиалом западный цветочный трипс в импортной продукции выявлен 44 раза.

Западный цветочный трипс уничтожает более 300 видов растений. Он высасывает соки, вызывая деформацию и засыхание листьев и цветов. Также насекомое переносит опасные вирусные заболевания. Вредитель быстро размножается и устойчив к пестицидам.

