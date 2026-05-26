В Ульяновске до сих пор ищут двух подростков, провалившихся под лед в марте

25 мая отмечается Международный день пропавших детей. В Ульяновской области каждый год по разным причинам исчезают сотни подростков. В их поисках задействованы не только правоохранители, но и волонтеры. По данным отряда «ЛизаАлерт», в апреле этого года волонтеры помогали полиции по 73 заявкам на поиск 74 человек. Из них 21 заявка касалась детей до 17 лет. Самому младшему потерявшемуся было всего 4 года. Об этом сообщает mosaica.ru.

Большинство находят живыми в первые трое суток. Самая частая причина - подростки уходят из дома после ссор с родителями, из-за несчастной любви или плохих оценок. Также дети теряются из-за невнимательности взрослых во время прогулок или в торговых центрах.

Однако бывают и трагедии. Последний нашумевший случай - исчезновение двух 14-летних школьников, Арсения и Алмаза, в ночь с 22 на 23 марта. Подростки ночью пошли вдоль Волги, предположительно вышли на весенний лед и провалились. Последний сигнал их телефонов запеленговали в районе Президентского моста. Масштабные поиски с водолазами и дронами продолжаются до сих пор. Спасатели не исключают, что тела унесло течением. В мае к операции подключились московские и уфимские специалисты. Водолазы обследовали более 20 квадратных километров акватории. Глубина в предполагаемом месте провала - от 17 до 30 метров. На середину мая подростки не найдены.

Если пропал ребенок, звоните 112 или 102. Правило «трех суток» - это миф, заявление нужно писать сразу. Также работают горячая линия «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52 и специальный раздел на сайте Следкома, где размещают ориентировки на пропавших несовершеннолетних.

