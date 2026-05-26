В Уссурийске 11-летний мальчик выбежал на дорогу и попал под колеса иномарки

Днем 25 мая 2026 года в Уссурийске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля «Daihatsu Move двигалась от улицы Ленина в сторону Краснознаменной по улице Фрунзе, когда на проезжую часть неожиданно выбежал мальчик. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Ребенок пересекал дорогу справа налево по ходу движения машины. Избежать столкновения не удалось – иномарка сбила пешехода. В результате аварии 11-летнего школьника срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы. Сейчас мальчик находится в медучреждении, где ему оказывают необходимую помощь.

Водитель, как сообщили в прокуратуре, ранее к административной ответственности не привлекалась. Медицинское освидетельствование показало, что она была трезвой.

Уссурийская городская прокуратура взяла ход расследования этого ДТП на особый контроль. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, чтобы дать правовую оценку действиям каждого участника дорожного движения.

