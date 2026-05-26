Во Владивостоке проверяют водителя автобуса №70, выехавшего на встречную полосу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Владивостока заинтересовалась видеозаписью, появившейся в социальных сетях. На кадрах видно, как водитель пассажирского автобуса, следующего по маршруту №70, грубо нарушает Правила дорожного движения. Инцидент произошел в районе перекрестка на улице Басаргина. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Водитель маршрутки выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. В Госавтоинспекции уточнили, что это прямое нарушение пункта 9.1(1) ПДД РФ, который запрещает подобные маневры на дорогах с двусторонним движением.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту опасного маневра. По итогам будет принято решение в соответствии с законодательством. За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 2250 рублей. В случае возникновения затруднительной ситуации участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции Владивостока по телефону 8(423)249 09 21.

