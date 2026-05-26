Директора фирмы подозревают в мошенничестве на 1,3 миллиона рублей на Камчатке

На Камчатке генеральный директор коммерческой фирмы, которая занималась обслуживанием водного транспорта, попал под следствие за особо крупное мошенничество. Следком выявил новый эпизод его противоправной деятельности. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По версии следствия, с февраля 2024 года по январь 2025 года подозреваемый не собирался проходить законную процедуру получения судовых санитарных свидетельств. Вместо этого он изготовил не менее 18 поддельных документов от имени Роспотребнадзора по Камчатскому краю.

«В эти документы он внес заведомо ложные сведения о проведении санитарно-эпидемиологических обследований и лабораторных исследований морских судов», - сообщили в СК.

Затем он подготовил фиктивные акты выполненных работ и счета. Все эти бумаги он представил заказчику по договору на комплексное агентирование судов в Петропавловске-Камчатском. Заказчик оплатил работы, переведя не менее 1 миллиона 297 тысяч рублей. Деньгами директор распорядился по своему усмотрению.

Выявить преступление удалось совместно с сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю. Причем это не единственное дело данного фигуранта - ранее его уже обвиняли в подделке документов организованной группой и даче взятки в крупном размере. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, все уголовные дела соединены в одно производство. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства и закреплять доказательства.

