Во Владивостоке водитель электросамоката сбил 11-летнего школьника и скрылся

В Ленинском районе Владивостока полиция разыскивает водителя электросамоката, который сбил ребенка и уехал. В понедельник, 25 мая, около восьми часов утра у дома №100 по проспекту Красного Знамени произошел наезд на 11-летнего мальчика. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По предварительным данным, неустановленный водитель двигался на электросамокате по придомовой территории - от улицы Шилкинской в сторону улицы Толстого. В этот момент он совершил наезд на пешехода, который шел в попутном направлении.

В результате ДТП мальчик получил ушиб ребер, и врачи назначили ему стационарное лечение. В травмпункт №1 поступила телефонограмма о случившемся.

Водитель с места происшествия скрылся. Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить его личность.

