На Камчатке начали восстанавливать дороги после землетрясения 30 июля 2025 года

На Камчатке подрядная организация приступила к восстановлению трасс, которые пострадали во время сильного землетрясения летом прошлого года. Речь идет об участках, где дорожное полотно получило серьезные повреждения от природного катаклизма. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Работы начались на автомобильной дороге Петропавловск-Камчатский – Мильково. Подрядчик уже вышел на объект. Специалисты занимаются фрезерованием старого асфальтобетонного покрытия - это первый этап восстановления. Государственный контракт на ремонт был заключен еще в декабре 2025 года.

«Контрактом предусмотрено восстановление участков автомобильных дорог Петропавловск-Камчатский – Мильково на км 17 – км 18, а также Нагорный – Мирный на км 12 – км 13, пострадавших в результате землетрясения», - сообщили в министерстве транспорта Камчатского края.

По плану, полностью завершить все работы должны к октябрю 2026 года. Помимо замены асфальта, контрактом предусмотрена замена грунта земляного полотна на отдельных участках и ремонт дорожной одежды. Это позволит устранить все деформации и повреждения, которые образовались из-за удара стихии. Движение на время ремонта будет организовано с учетом безопасности рабочих и водителей.

