Жительница Уссурийска похитила у фирм 15 миллионов рублей

В Уссурийске вынесли приговор женщине, которая на протяжении почти года воровала деньги с расчетных счетов двух организаций, где работала бухгалтером. Общая сумма ущерба составила около 15 миллионов рублей. Свою вину подсудимая так и не признала. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

С сентября 2016 года по август 2017 года жительница Уссурийска вела бухгалтерию в двух фирмах. Имея электронную цифровую подпись для доступа к счетам, она поняла, что контроля со стороны руководства нет, и решила действовать. Женщина формировала поддельные платежные документы и переводила деньги на счета других компаний, где учредителями и директорами были она сама, ее родственники и иные лица, которые даже не догадывались о ее преступных планах.

Уссурийский районный суд признал женщину виновной в краже в особо крупном размере. Ей назначили четыре года лишения свободы и штраф 500 тысяч рублей. Однако осужденная получила отсрочку реального отбывания наказания до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Она обязана встать на учет в контролирующий орган. Также суд полностью удовлетворил иски организаций о возмещении материального вреда. До выплаты штрафа и долгов по искам на автомобиль осужденной «MERCEDES-BENZ» сохранен арест. Приговор пока не вступил в законную силу.

vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

