На Камчатке начальника участка и горного мастера осудят за гибель рабочего

На Камчатке прокуратура Быстринского района утвердила обвинительное заключение по делу о гибели проходчика на золотодобывающем руднике. Под суд пойдут 44-летний начальник участка и 43-летний горный мастер подрядной организации. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Трагедия произошла в июне прошлого года в подземной выработке рудника. На 40-летнего рабочего обрушилось около шести кубометров горной массы. От полученных травм, несовместимых с жизнью, мужчина скончался на месте. По версии следствия, оба обвиняемых знали об опасном отслоении породы и о пустоте между креплением и массивом.

Несмотря на это, они не сделали ничего, чтобы остановить работы и обеспечить безопасность. Теперь им вменяют нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека. Уголовное дело уже направлено в Мильковский районный суд для рассмотрения по существу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

