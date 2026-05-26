На Чукотке безнадзорная собака укусила шестилетнюю девочку в лоб

Прокуратура Иультинского района вступилась за шестилетнюю девочку, которая пострадала от укуса безнадзорной собаки. Нападение произошло из-за того, что ответственная организация плохо выполняла свои обязанности по обращению с животными. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Местная жительница обратилась в прокуратуру после того, как на ее дочь напало бездомное животное. Собака укусила ребенка в область лба. В ведомстве выяснили, что причиной случившегося стало ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию безнадзорных животных. В результате нападения у девочки сформировался страх перед собаками, ей причинили психологические и физические страдания.

Чтобы защитить права ребенка, прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Иультинский районный суд утвердил мировое соглашение между мамой девочки и представителем учреждения: сумма компенсации составила 40 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

