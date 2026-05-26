На Чукотке общины коренных народов смогут ловить лосося без разрешений с 1 июня

На Чукотке утвердили места и объемы вылова тихоокеанских лососей для общин коренных малочисленных народов на путину-2026. Решения принимала специальная комиссия, учитывая мнение местных жителей и рекомендации ученых, чтобы и рыбу сохранить, и традиционный промысел поддержать. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Рыбачить общины смогут на утвержденных участках без оформления разрешений и без предоставления рыболовных участков.

«При выборе мест для лова мы прежде всего учитывали мнение самих жителей и представителей коренных народов. Все их предложения внимательно разобрали, и именно они легли в основу решений», - рассказал начальник отдела по рыболовству окружного Департамента сельского хозяйства Андрей Новожилов.

В Западно-Беринговоморской зоне промысел стартует 1 июня и продлится до 30 сентября. В остальных зонах - с 1 июля по 30 сентября. Из-за малочисленных подходов лосося рыбачить разрешено только три дня в неделю: пятницу, субботу и воскресенье.

Объемы добычи на человека различаются по зонам. Например, в Чукотском море можно поймать до 190 килограммов, в Восточно-Сибирском море - 30 килограммов горбуши. Всего для традиционного лова выделено 499 тонн лососей. Еще 608 тонн нераспределенной рыбы пойдут на промышленный и любительский лов - это позволит обеспечить рыбой социальные объекты и магазины. При этом промышленное рыболовство в Анадырском лимане в этом году полностью запрещено.

