Во Владивостоке продают раритетный автомобиль за 2,2 миллиона рублей

Автомобиль оценили в 2,2 миллиона рублей

В Приморье выставили на продажу советский седан ГАЗ-12 1953 года выпуска. Автомобиль оценили в 2,2 миллиона рублей. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Машина в отличном состоянии, пробег – всего 50 тысяч километров. Модель, которую до 1957 года называли ЗИМ (по названию Завода имени Молотова), выпускалась с 1949 по 1959 год. Это шестиместный длинный седан представительского класса, который часто использовали высокопоставленные чиновники, ученые и деятели искусства.

ГАЗ-12 работал в таксомоторных парках и иногда попадал в частные руки. Помимо стандартной версии, существовали модификации «седан такси» и «хетчбэк». За десять лет выпустили 21527 экземпляров, а в 1959 году на смену модели пришла «Чайка» ГАЗ-13. Продавец уверяет, что машина на ходу, не подвергалась тюнингу и сохранила оригинальный внешний и внутренний вид. Под капотом у нее двигатель мощностью 90 лошадиных сил.

