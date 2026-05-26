Китайских туристов стало на 10% больше в Приморском крае

РФ сохранит «зеленый коридор» для китайских туристов. Фото: Иван Дякин, правительство Приморского края

В первом квартале 2026 года поток гостей из Китая в Приморский край вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас граждане КНР составляют более 90% от всех иностранных туристов, посещающих регион. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По данным пресс-службы правительства Приморского края, за три месяца регион принял 50,4 тысячи гостей из Китая – это 90,8% от общего въездного турпотока. В министерстве туризма края рост объяснили широкой сетью авиамаршрутов между Владивостоком и городами КНР (в зимнем расписании их насчитывалось около 40), а также востребованным безвизовым режимом.

Всего с января по март зарубежные туристы совершили почти 55,5 тысячи визитов в регион, что на 1,3% больше, чем год назад. Почти вдвое вырос поток из Южной Кореи – до 1,65 тысячи человек. Также Приморье посетили гости из Вьетнама, Индии, Узбекистана и Японии.

Власти отмечают, что привлекательность края повышают ценовая доступность поездок, безопасность, событийные мероприятия и работа аттестованных гидов. Эксперимент с безвизовым режимом с КНР признан успешным: в первом квартале 2026 года общий турпоток между Россией и Китаем вырос на 50%. Безвиз для россиян со стороны Китая продлен до 31 декабря 2027 года, РФ также сохранит «зеленый коридор» для китайских туристов.

