Кубай: тайфунов в Приморье в 2025 году не было из-за субтропического антициклона

В 2026 году антициклон стал слабее Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году ни один из 17 сформировавшихся в регионе тайфунов не дошел до Приморья. Глава Примгидромета Борис Кубай объяснил, что все штормы ушли на запад – к Филиппинам, Вьетнаму и Китаю. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как пояснил синоптик, виной всему мощный субтропический антициклон над Тихим океаном. В течение всего лета его барический гребень направлял потоки на восточный Китай, причем ось гребня была смещена южнее обычного – между 20-й и 30-й широтами. Это создало устойчивый ведущий поток с востока на запад, и тайфуны вынужденно двигались только в этом направлении.

В нынешнем, 2026 году ситуация поменялась. Антициклон стал слабее, его центр смещается, а ось гребня проходит севернее – между 30-й и 40-й широтами, уже в сторону Японского моря. По предварительным данным, зарождающийся тайфун №6 может двинуться на север, приблизиться к южным Японским островам около 1 июня, задержаться там на двое суток, а затем уйти в открытый океан.

При этом 28 и 29 мая в Приморье и Владивостоке ожидается ухудшение погоды – сильные дожди, ветер и грозы. Борис Кубай уточнил, что причиной станет активный циклон, сформировавшийся над Желтым морем.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.