На Камчатке директора фирмы заподозрили в подделке документов на 1,3 млн рублей

Генеральный директор коммерческой организации на Камчатке подозревается в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, он изготовил фиктивные документы от имени Роспотребнадзора почти на 1,3 миллиона рублей и получил за них деньги от заказчика. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как сообщила пресс-служба СУ СК России по региону, с февраля 2024 года по январь 2025 года мужчина сделал не менее 18 поддельных бумаг от лица краевого Роспотребнадзора. В них он внес ложные сведения о проведении санитарно-эпидемиологических проверок и лабораторных исследований морских судов. После этого подозреваемый подготовил фиктивные акты выполненных работ и счета на оплату. Эти документы он представил заказчику в рамках агентского договора на комплексное обслуживание судов в Петропавловске-Камчатском, который предполагал организацию проверок судов врачами санитарного и карантинного контроля. Заказчик перевел за работы не менее одного миллиона 297 тысяч рублей. Полученными деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению.

Правонарушение выявили в ходе расследования другого дела в отношении этого же мужчины – о подделке документов организованной группой и даче взятки в крупном размере. Все дела объединили в одно производство. Фигурант находится под домашним арестом, следствие продолжается.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

