Ранее судимого мужчину задержали за смертельное избиение знакомого в Приморье

В Уссурийске сотрудники уголовного розыска раскрыли особо тяжкое преступление. В квартире на улице Некрасова нашли тело 54-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Полицейские вычислили и задержали подозреваемого. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Осмотрев место происшествия, сотрудники полиции выяснили, что накануне погибший выпивал с неизвестным гостем. В помещении нападавший оставил свои отпечатки пальцев и другие улики. Выйти на его след помогли акцизные марки на брошенном алкоголе: по ним нашли магазин, где приобретались напитки. Записи с камер видеонаблюдения торговой точки позволили составить точную фотоориентировку. Вскоре оперативники поймали подозреваемого – им оказался ранее судимый 51-летний местный житель.

«В отделе полиции он дал признательные показания и рассказал, что в ходе употребления спиртных напитков с погибшим между ними произошел бытовой конфликт, в результате которого он причинил ему телесные повреждения, повлекшие смерть», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Найденные в квартире убитого улики полностью подтвердили причастность задержанного к совершению особо тяжкого преступления. Заведено уголовное дело.

