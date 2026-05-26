Сбежавшего с места аварии водителя лишили прав на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском водитель устроил ДТП и покинул место аварии. Вскоре нарушителя нашли и лишили водительского удостоверения. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Авария произошла вечером 23 мая на проспекте Победы. Мужчина лет за рулем Nissan Terrano поворачивал налево на зеленый сигнал светофора, но не уступил дорогу встречному транспорту. Внедорожник врезался в другой автомобиль, виновник скрылся. Инспекторы быстро нашли беглеца. Выяснилось, что местный житель управлял чужой машиной и даже не был вписан в полис обязательного автострахования.

«Водитель автомобиля "Ниссан Террано" при повороте налево на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем "Тойота Айва", после оставил место ДТП», – рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Суд уже вынес решение по данному административному делу. За невыполнение правил и оставление места дорожного происшествия мужчину официально лишили права управления транспортными средствами сроком на год.

