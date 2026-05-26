Фотоловушка сняла отдыхающего после ужина леопарда в Приморье Фото: «Земля леопарда»

В национальном парке Приморья фотоловушка засняла дальневосточного леопарда во время ночного привала. После плотного ужина хищник оставил на земле пахучую метку и прилег отдохнуть. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На полученных кадрах зафиксировано естественное поведение редкой кошки. Специалисты рассказывают, что ночью эти звери наиболее активны, поэтому леопард вряд ли готовился к долгому сну. Перед тем как лечь, он оставил запаховую метку. Для этого леопард специально потерся туловищем о лесную подстилку.

Перед отдыхом хищник потерся о траву Фото: «Земля леопарда»

«Кстати, прямо перед тем, как лечь, пушистый соня оставляет запаховую метку для сородичей: трется телом о землю», – рассказали в дирекции заповедников «Земля леопарда».

Забавные кадры с отдыхающей дикой кошкой специалисты опубликовали в Сети. Сотрудники заповедника продолжают следить за жизнью лесных обитателей с помощью автоматических камер.

