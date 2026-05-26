Мужчину отправили в колонию на шесть лет за смерть знакомого на Чукотке Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке суд вынес приговор 61-летнему мужчине, который до смерти забил своего знакомого. Хозяин квартиры поднял руку на гостя, а затем нашел его бездыханным у собственной двери. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В марте житель Билибинского района позвал к себе домой приятеля, чтобы вместе выпить. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора. Владелец квартиры нанес гостю несколько сильных ударов кулаками в голову. Избитый товарищ попытался уйти домой, однако покинуть чужое жилье живым ему было уже не суждено.

«От полученных травм мужчина скончался на пороге квартиры, где позже был обнаружен подсудимым. Испугавшись содеянного, обвиняемый обратился в правоохранительные органы», – рассказали в прокуратуре Чукотского автономного округа.

За жестокую расправу мужчине назначили шесть лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Пока что вынесенный приговор не вступил в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

