За опасную перевозку людей вне кабины накажут лихача на Камчатке

На Камчатке инспекторы выявили грубое нарушение правил дорожного движения благодаря видеозаписи в интернете. Молодой человек перевозил людей за пределами салона автомобиля. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

24 мая в 20:30 в Елизовском районе молодой человек, управляя автомобилем Toyota Chaser, решил прокатить пассажиров вне кабины. Запись этой поездки попала в социальные сети, где ее и обнаружили сотрудники дорожной полиции во время мониторинга.

«21-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Чайзер", перевозил пассажиров вне кабины, предусмотренной конструкцией транспортного средства, подвергая тем самым их жизни и здоровье реальной опасности», – рассказали в Госавтоинспекции.

В отношении нарушителя завели дело об административном правонарушении за несоблюдение правил перевозки людей. В качестве наказания молодому человеку предстоит выплатить штраф.

