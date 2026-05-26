Двое полицейских получили реальные сроки за избиение мужчины в Приморье

В Дальнегорске суд вынес приговор двум сотрудникам органов внутренних дел за превышение должностных полномочий. Полицейские избили доставленного в отдел невиновного мужчину. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В конце декабря 2024 года полицейские расследовали преступление на территории одного из местных предприятий и доставили в отдел человека для проверки. Во время опроса между мужчиной и двумя полицейскими вспыхнул конфликт. Сотрудники нанесли ему несколько ударов в область ноги и головы.

Вскоре выяснилось, что доставленный мужчина не имеет никакого отношения к расследуемому делу, и его отпустили. Сразу после этого пострадавший пошел в больницу, где врачи зафиксировали у него гематому левого глаза, а по возвращении домой его жена обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

«Причастность к совершенному преступлению сотрудники полиции в ходе рассмотрения дела не признали, однако их виновность установлена исследованными в ходе судебного следствия доказательствами», – рассказали в пресс-службе судебной системы Приморского края.

С учетом всех обстоятельств суд признал обоих сотрудников виновными. Каждому из них назначили по 4 года и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденным запретили занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах в течение двух лет.

