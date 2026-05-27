Водитель сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места аварии в Приморье

Во Владивостоке полицейские разыскивают водителя, который сбил 12-летнюю девочку и уехал. Мужчина травмировал ребенка открытой дверью во время движения. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

25 мая во Владивостоке на улице Прапорщика Комарова машина стала отъезжать, когда в салон только садился пассажир. Открытая дверь автомобиля сильно ударила проходившую мимо 12-летнюю школьницу. Водитель не стал помогать ребенку и скрылся с места аварии.

Пострадавшей девочке пришлось отправиться в травмпункт, где врачи оказали ей помощь и назначили домашнее лечение. Именно от медиков информация о ДТП попала в полицию.

«По факту ДТП составлены административные материалы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения водителя», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские просят очевидцев помочь следствию и позвонить по телефонам дежурной части: 8 (423) 249-09-21, 249-05-56. Обратившимся гарантируют полную конфиденциальность.

