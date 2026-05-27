Бывших инспекторов ДПС осудят за взятки при эвакуации авто в Приморье

Во Владивостоке осудят троих бывших автоинспекторов и восемь местных жителей. Они организовали коррупционную схему и зарабатывали на эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Незаконный бизнес работал почти пять лет – с начала 2019 года по октябрь 2023 года. Инспекторы дорожной полиции договорились с коммерсантами, которые занимаются эвакуацией машин. Когда стражи порядка находили нарушителей правил парковки, они оформляли документы так, чтобы автомобиль увозили на заранее определенные штрафстоянки. За то, что площадки стабильно получали работу и доход, их владельцы платили полицейским.

Взятки передавали как напрямую, так и через посредников – водителей самих эвакуаторов. Всего за это время бывшие сотрудники получили больше 900 тысяч рублей. Преступную схему раскрыли их же коллеги из подразделения собственной безопасности полиции.

«За это они систематически получали взятки как лично от владельцев стоянок, так и через посредников – водителей эвакуаторов», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Сейчас на имущество всех обвиняемых наложен арест на сумму около шести миллионов рублей. Прокурор утвердил обвинительное заключение, в скором времени материалы передадут во Фрунзенский районный суд.

