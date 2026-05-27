Водитель микроавтобуса протаранил припаркованное авто на Камчатке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Вилючинске водитель микроавтобуса дважды за сутки врезался в один и тот же припаркованный во дворе автомобиль. Полицейские его нашли и задержали. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

24 мая на улице Крашенинникова в 00:25 водитель микроавтобуса Nissan Caravan Elgrand зацепил припаркованную машину Toyota Corona, после чего скрылся. Однако на этом он не остановился. На следующий день, в 11:30, мужчина вернулся в этот же двор, снова ударил эту же легковушку и опять уехал.

Вскоре автоинспекторам удалось найти беглеца. Выяснилось, что проблем с законом у него накопилось немало: он ездил на технически неисправной машине, у него отсутствовал полис обязательного автострахования, а от прохождения медицинского освидетельствования на трезвость он наотрез отказался.

«В дальнейшем нарушитель был установлен. До суда водитель был доставлен в специальное помещение для задержанных лиц», – рассказали в Госавтоинспекции.

На мужчину завели сразу несколько административных дел: за побег с места ДТП, езду на сломанной машине без страховки и отказ от медосвидетельствования. Ближайшее время до начала судебного заседания ему придется провести под стражей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

