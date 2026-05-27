Более 150 килограммов зараженного перца не пустили на прилавки в Приморье

На пограничном посту «Полтавский» инспекторы Россельхознадзора не пропустили в страну зараженные импортные овощи. В партии острого перца, предназначенной для предприятия из Уссурийска, нашли карантинный вирус. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Проверка прошла 22 мая. На контрольный пост прибыл смешанный груз весом более 14 тонн, состоящий из баклажанов, томатов, сладкого и острого перца. Инспекторы взяли образцы каждого вида овощей для лабораторного анализа. В 158 килограммах острого перца скрывается вирус коричневой морщинистости плодов томата. Профильное ведомство запретило ввоз части груза на территорию России.

«По выбору собственника продукции – предприятия из Уссурийского городского округа – продукция будет уничтожена», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Забракованный острый перец ожидает ликвидации. С начала года специалисты зафиксировали уже восемь подобных случаев. Из-за этого вируса пришлось уничтожить 800 килограммов импортных перцев и томатов из Китая.

