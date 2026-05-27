Ввоз 45 тонн филе китайского тунца и угря приостановили в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке специалисты приостановили импорт 45 тонн рыбной продукции из Китая. Груз с жареным угрем и филе желтоперого тунца не прошел проверку. Инспекторы не пустили товар из-за неправильно оформленных упаковок. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Рыба прибыла в город 19 мая и принадлежала предприятиям из Москвы и Московской области. 25 мая груз предоставили для проведения государственного ветеринарного контроля. Во время осмотра специалист заметил, что на индивидуальных упаковках товара не указан вес: на одной партии не было массы нетто без глазури, а на второй – просто массы нетто.

«На основании действующего законодательства принято решение о приостановке дальнейшего движения поднадзорной продукции. После устранения выявленных нарушений груз может быть принят к перевозке и реализации», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В настоящее время дальнейшее перемещение рыбопродукции заморожено. Владельцам придется исправить все ошибки на упаковках, чтобы забрать свой товар.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.