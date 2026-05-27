Водителя электросамоката ищут после наезда на 11-летнего мальчика в Приморье Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке следователи завели уголовное дело после того, как мужчина на электросамокате сбил ребенка. Авария произошла на проспекте Красного Знамени, после чего виновник скрылся. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Информация появилась в ходе мониторинга средств массовой информации. 25 мая неизвестный мужчина ехал на электросамокате по придомовой территории от улицы Шилкинской в сторону улицы Толстого. Около дома № 100 он совершил наезд на 11-летнего мальчика, который шел в попутном направлении.

Видео: Предоставлено КП СКР Приморья открыто уголовное дело после наезда электросамоката на ребенка во Владивостоке

«В результате ДТП мальчик получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Водитель электросамоката с места происшествия скрылся», – рассказали в Следственном управлении СК России по Приморскому краю.

Правоохранительные органы проводят разыскные мероприятия, чтобы установить личность сбежавшего водителя и точные обстоятельства произошедшего.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.