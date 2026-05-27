Владельца подставного счета заставили вернуть 450 тысяч пенсионерке в Приморье

В Красноармейском муниципальном округе прокуратура через суд взыскала более 450 тысяч рублей в пользу обманутой пенсионерки. Деньги придется возвращать владельцу подставного банковского счета. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В сентябре 2023 года местная жительница поверила телефонным мошенникам и перевела им 332 тысячи рублей. Финансы поступили на карту так называемого дроппера. Оказалось, что этот счет принадлежит жителю Санкт-Петербурга. Чтобы защитить права женщины, прокурор района направил исковое заявление. Он потребовал взыскать с владельца карты сумму неосновательного обогащения, а также добавить к ней проценты за использование чужих денег.

«Денежные средства поступили на счет жителя города Санкт-Петербурга, который предоставил свою банковскую карту для осуществления незаконных операций», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга полностью согласился с доводами прокурора. В итоге с ответчика взыскали более 450 тысяч рублей. Исполнение решения находится на строгом контроле надзорного ведомства.

