В Благовещенске подвели итоги дальневосточного чемпионата ФСБ по стрельбе и служебному двоеборью. Местная команда достойно представила свой регион на домашней площадке и завоевала сразу две бронзовые медали. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Соревнования проходили с 18 по 22 мая. В город приехали более 230 человек из 19 команд с Дальнего Востока. Специалисты состязались в меткости из боевых пистолетов и автоматов в закрытом тире и на открытом полигоне.
Еще одним сложным испытанием стало служебное двоеборье, которое организовали на территории лыжной базы «Динамо». Амурчане показали отличные результаты и вошли в число призеров.
«По итогам пяти дней состязаний третье место в командном зачете по служебному двоеборью заняло УФСБ России по Амурской области», – рассказали в ведомстве.
Турнир официально завершен. Помимо успеха на лыжной базе, амурская команда показала высокий результат в стрельбе из ручного оружия, также замкнув тройку лидеров. Золотые и серебряные награды в дисциплинах забрали гости соревнований – представители Приморского края и Восточного Арктического района.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.