Золото и серебро чемпионата ФСБ по стрельбе завоевали команды из Приморья

В Благовещенске подвели итоги дальневосточного чемпионата ФСБ по стрельбе и служебному двоеборью. Местная команда достойно представила свой регион на домашней площадке и завоевала сразу две бронзовые медали. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Соревнования проходили с 18 по 22 мая. В город приехали более 230 человек из 19 команд с Дальнего Востока. Специалисты состязались в меткости из боевых пистолетов и автоматов в закрытом тире и на открытом полигоне.

Соревнования по боевому оружию и служебному двоеборью прошли в Благовещенске

Еще одним сложным испытанием стало служебное двоеборье, которое организовали на территории лыжной базы «Динамо». Амурчане показали отличные результаты и вошли в число призеров.

«По итогам пяти дней состязаний третье место в командном зачете по служебному двоеборью заняло УФСБ России по Амурской области», – рассказали в ведомстве.

Турнир официально завершен. Помимо успеха на лыжной базе, амурская команда показала высокий результат в стрельбе из ручного оружия, также замкнув тройку лидеров. Золотые и серебряные награды в дисциплинах забрали гости соревнований – представители Приморского края и Восточного Арктического района.

